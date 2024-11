Jogelőd intézményünk 1778-as alapítása óta eltelt 246 év gerincét jelentő humáerőforrás-fejlesztési tevékenység alapvetően a tanítóképzésben testesült meg. Ma azonban egy organikusan fejlődő, e területen túl mind a társadalom-, mind pedig a bölcsészettudományi diszciplínák felé nyitó alap- és mesterképzési kínálat jellemzi karunkat. Szellemi hatósugara a szűkebb régión túl az egész Kárpát-medencére irányul, emellett a nemzetközi tanulmányok és a szociológia alapszak angol nyelven is elérhető, de a diaszpóra magyarságát is szolgáljuk képzéseinkkel. Így ez a kisugárzás Európán is túlmutat