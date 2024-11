Értékes diplomát, a munkaerőpiacon keresett tudást kínálunk hallgatóinknak, hiszen az itt végzett szakemberek munkája az államigazgatásban, a nemzetbiztonság területén, a multinacionális, közép- és kisvállalkozások esetében is egyre nélkülözhetetlenebb. Mesterképzésünk nemcsak hazai, de globálisan is használható és fontos ismereteket kínál, ezért hirdetjük meg a szakot angol nyelven is, támogatva egyetemünk nemzetköziesítési törekvéseit