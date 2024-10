Visy László folytatja

– Először is szeretném megköszönni mindenkinek, akik a mindennapokban segítik a munkámat. Külön köszönet illeti mindazokat is, akik az elmúlt ciklusokban vonultak nyugdíjba, munkájukat nagyra értékelem – fogalmazott Visy László. Hozzátette: továbbra is azért dolgozik, hogy Rábapordány modern, barátságos és békés hely maradjon.

– Örömmel fogadom az építő jellegű kritikákat, ötleteket és javaslatokat mindenkitől, hiszen számos tervem van, melyek megvalósítását a következő év során szeretném elkezdeni. Ezekben természetesen a rábapordányiaknak is szerepet szánok, az előkészítő munkán már dolgozom. Sokan tudják, hogy Rábapordány számomra mindent jelent: ez az otthonom, a munkám, az életem része – jegyezte meg a polgármester.

Visy László október elsejétől a vármegye közgyűlésének is tagja lett. „Igyekszem az energiámat, a tudásomat és most már talán bátrabban mondhatom, tízévnyi tapasztalatomat a vármegye javára is fordítani” – jelentette ki.