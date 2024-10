Azt már korábban is tudtam, hogy a Csornai és a Kapuvári járás egyesülete mint egy nagy család működnek együtt. A hétvégén Páliban az is kiderült, hogy a vármegye többi részén is hasonló az összetartás.

Azt a munkát ugyanis, amit ők elvégeznek, csak így lehet csinálni: egymásra számítva, vállt a vállhoz vetve és egymást segítve.

Igazi csapatmunka a polgárőrség. A polgárőrök társadalmi elismertsége egyre nagyobb. Lakóhelyükön kivívják a tiszteletet, a megbecsülést, a szeretetet. Nem ingyen kapják persze a jó szót! Nagyon is sokat tesznek érte. Ott vannak, ha valaki rászorul a segítségre, de akkor is, amikor egy egész közösségért kell lépni. A polgárőrök helytálltak a gáton most is, a nagy dunai árvíznél. De Vas megyében, a szeptemberi tűzben is mentették az értékeket.

A páli rendezvényen azokról is szó esett, akikkel a közvélemény talán kevesebbet foglalkozik a hétköznapokon. A polgárőrök családtagjairól: a feleségekről, férjekről, gyerekekről, szülőkről, akik biztosítják az önkéntes munka hátterét. Akik intézik a család ügyeit akkor, amikor az édesapa vagy édesanya este szolgálatba indul, vagy napokig máshova szólítja az önként vállalt kötelesség. Nekik is jár a nagy köszönet, hiszen nélkülük nem működne a mozgalom sem. Ilyen szempontból persze a legegyszerűbb, ha az egész család polgárőrnek áll. Szerencsére erre is van példa jócskán a vármegyében. Eredményeket csak együtt érhet el a csapat.