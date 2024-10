Száz egyesületben közel négyezer polgárőr vigyázza a rendet vármegyénkben, derült ki szombaton Páliban, ahol a vármegyei polgárőrnapot rendezték meg. "Nélkülük ma már nincs közbiztonság"- hangzott el a Vármegyei Polgárőrnapon. Funk József, a vármegyei szövetség elnöke arról is beszélt a találkozón, hogy az elmúlt időszakban nagyon komoly feladatokat oldottak meg a polgárőrök.

Funk József elnök a vármegyei polgárőrnapon mondott beszédet. Fotó: Cs. K. A.

Vármegyei polgárőrnap Páliban

"Váratlan helyzetekben álltak helyt a bajtársak. A legutóbbi hetekből említhetem a dunai árvizet, ahova az első hívó szóra vonultak, nem kímélve időt, energiát, erőt"- mondta Funk József.

- Raktátok a homokzsákot, vagy éppen figyelő szolgálatot láttatok el a gátakon. Azért voltunk ott, hogy mentsük az értékeket, amik a gátakon túl vannak - szólt bajtársaihoz Funk József. - Ugyanakkor saját településeiteken is szolgálatba álltatok, hiszen alapvető feladatunk a közbiztonság erősítése. A polgárőrök jelenléte visszatartó erő és mi elsősorban a megelőzés érdekében tesszük a dolgunkat. Nagyon jó együttműködést, partnerségi viszonyt alakítottunk ki a rendőrséggel, a vármegyei és a városi kapitányságokkal. Erről azok a kollégák tudnak számot adni, akik napi kapcsolatban vannak egymással a járőrszolgálatok során. Ma már elmondhatjuk - és ezt a rendőrségi vezetők is megerősítik -, hogy ma már a közbiztonság polgárőrség nélkül nem létezik. Legyetek rá büszkék, hogy ennek a csapatnak a tagjai vagytok. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy veletek együtt szolgálhatok és köszönöm a munkátokat. Köszönöm a családtagjaitoknak is az áldozatot, amit annak érdekében hoznak, hogy ti a szabadidőtökben a közösségért dolgozhassatok.