Az eredmények megkérdőjelezhetetlenek

A Győri Hely- és Családtörténet-kutatók Baráti Társaságának vezetője szerint „miután 1998-ban elhunyt Horváth Ede, szép gesztus volt,, hogy végakaratának megfelelően a földi maradványait a Mosoni-Duna és a Vagongyár egykori központi területe fölött, repülőgépről szórták szét”.

„Eltelt több mint negyedszázad Horváth Ede búcsúztatása óta, ám egyelőre győri utcát nem neveztek el a nagyformátumú vagongyári vezetőről. Ez eddig is hiba volt, a gazdasági életben végbevitt eredményei ugyanis megkérdőjelezhetetlenek. Tisztában vagyok, hogy van politikai aspektusa a kérdéskörnek, de véleményem szerint Horváth Edéhez olyan bűn vagy cselekedet nem köthető az állampárti korszakból, amely megakadályozná azt, hogy utcanév is emlékeztessen több évtizeden átívelő munkásságának” – hallottuk Kovács Balázstól, aki személy szerint támogatja és bízik is abban, hogy Horváth Edéről utcát nevezzenek el abban a városban, amelyért egykoron rengeteget tett.