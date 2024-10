Legközelebb 80 ezer év múlva vethetünk majd pillantást a C/2023 A3 - Tsuchinshan-ATLAS üstökösre. A gyönyörű jelenséget idén év elején fedezték fel a csillagászok, most pedig akár szabad szemmel is látható az éjszakai égbolton.

A napokban szabad szemmel is megfigyelhető a csodaszép üstökös. Erdei Krisztián fotón is megörökítette az égi jelenséget.

Fotó: Erdei Krisztián

Erdei Krisztián évek óta foglalkozik asztrofotózással, mint elmondta külön készült az üstökös érkezésére:

–A csillagászat és az éjszakai égbolt mindig is érdekelt. Ha jelentősebb égi jelenség figyelhető meg, és az időjárás is kedvez ehhez, igyekszem mindig kimenni és megörökíteni ezeket. Az ilyen fotózás mindig felkészülést igényel, az eszközök mellett ellenőrzöm, egy applikációval, hogy mikor, hol és milyen szögben lesz látható a jelenség. Most Győr közelében kerestem egy magasabb pontot, ahonnét jó felvételeket lehet készíteni.