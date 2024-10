Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos elmondta, hogy a tojás semmiképpen sem fertőz, akárcsak a hőkezelt baromfihús, így a szokásos konyhai metódusok, vagyis a főzés, sütés, elpusztítják a vírust. A madárinfluenzának több változata van, az, amelyik Európában megjelent, nem adaptálódik emberre. Más változatok esetében is kicsi ennek az esélye, ehhez az állatok és emberek nagyon szoros együttélése kell.

A fertőzés széllel csak úgy terjedhet, ha a telepek nagyon közel, tíz méterre vagy kevesebbre helyezkednek el egymástól, és a viharos szél átfújja a vírust. A megsemmisítésre ítélt állományt csepegésbiztos, zárt konténerben szállítják az országban, így a széllel történő fertőzés esélye nagyon kicsi. A fertőzés leginkább a madarak testnedvével, bélsárral, vérrel terjed. Ezzel együtt fontos, hogy ha betegnek tűnő állatot látunk, fontos, hogy ne közelítsünk hozzá, ne fogjuk meg, hanem értesítsük a megfelelő hivatalt. A gazdák már tudják, hogy milyen lépéseket kell tenniük a járvány terjedésének megállítása érdekében, tisztában vannak a járványügyi előírásokkal, hangsúlyozta a főállatorvos.

Vírus esetén így cselekedjen a bajban

A madárinfluenza házi- és vadon élő madarak vírusos megbetegedése, amely az állatok elhullásához vezet. Megjelenése jelentős gazdasági kárt okoz, írta a Nébih. Ennek megakadályozása és a továbbterjedés kockázatának csökkentése érdekében fontos az alábbi óvintézkedések betartása: a gazda a szárnyasokat tartsa zárt, fedett helyen, hogy ne érintkezhessenek vadon élő madarakkal. Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, a kifutót védje megfelelő erősségű madárhálóval felül és oldalról is! Az állatokat csak teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen etesse, itassa. A takarmányt és alomanyagot szintén lehetőleg fedett, zárt helyen vagy letakarva tárolja, hogy a vadmadarak ne férjenek hozzá. Fokozottan figyeljen a higiéniai szabályok betartására. A szárnyasokkal való érintkezés előtt és után alaposan mosson kezet szappannal, bő vízzel. Háztáji körülmények között se használja más célra az állatok gondozásakor viselt öltözetet, beleértve a cipőt, csizmát is. Mindennap alaposan tisztítsa meg az állatok gondozása során használt szerszámokat, eszközöket. Ha beteg vagy elhullott szárnyast kell megfognia, használjon nejlon- vagy gumikesztyűt. Új állomány beszerzésekor az újonnan vásárolt állatokat különítse el a már meglévőktől. Állati hullát és mellékterméket csak engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttasson el.