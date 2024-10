Ülést tartott kedden a Rába Hotel különtermében a Győri Rotary Klub, melynek alkalmából a városba látogatott az újonnan megválasztott kormányzó asszony, Tari Annamária (balra). Országos körútjának győri állomása azért is volt kiemelkedő, mert egy új tagot is avattak Mezei Miklós (jobbra) helyi klubelnökkel Ábrahám Csaba (középen) pedagógus személyében.

Fotó: Csapó Balázs

– Régi kapcsolat fűz a győri csapathoz, rendszeres látogatója vagyok a legnagyobb rendezvényüknek, a Rotary Fröccsnapoknak is. Azért is szeretem, mert rengeteg rotarys fog össze és gyűjt adományt egy nemes célért. Remek, hogy minden klub megtalálja, hol kell és tud segíteni, Győr kiemelkedő abban is, hogy igen aktív és számos programot szervez – mondta el lapunknak Tari Annamária, aki vezetőként idén az egészségmegőrzéshez köthető programok szervezését tűzte ki célul. Szeretnék, ha a jövőben még többen csatlakoznának a közösségükhöz. Az ülésen elismerték Mészáros Józsefet, aki 30 éve tag, majd az árvízvédelmi munkák kerültek terítékre.