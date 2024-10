Hamarosan elérkezhet az új KRESZ bevezetése, akár jövő tavasszal életbe léphetnek a mindenkit érintő változások. Ennek egyik eleme, hogy a sebességkorlátok is kitolódhatnak az utakon – számolt be róla a KEMMA, a vezess.hu cikke alapján. Ez leginkább a sztrádákon közlekedőket érinti majd, de az autópályák tekintetében még egy fontos KRESZ-változást is bevezetnének. És mivel vármegyénken megy keresztül az M1-es autópálya, ez minden bizonnyal sok gépjárművezetőt érint térségünkben.

Fotó: MW Archívum

Új KRESZ – két másodperces szabály

Mint írják: ha megemelik a sebességkorlátokat, akkor a reakcióidőt is szabályozni kell. Alapvető dolog, hogy minél nagyobb sebességgel haladunk, annál hosszabb idő, amire az autónkkal úgy tudunk reagálni, hogy elkerüljük a balesetveszélyes szituációkat. A most érvényben lévő követési távolság szabályát másodperces szabályozással fogják kiegészíteni. A tervek szerint az autópályákon kötelező lesz 2 másodperces távolságban követni az előttünk közlekedőt.

Például: 130 kilométer/órás sebességnél a két másodperc nagyjából 72,2 métert jelent. De nem csak az autópályákon, az egyéb utakon is javaslat van a követési távolságra, itt egy másodpercben határoznák meg.

