Keddtől a kormányhivatalokhoz kerültek a tűzvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint a veszélyes üzemek engedélyezési és felügyeleti hatósági és szakhatósági hatáskörei. A továbbiakban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalnál intézhető minden folyamatban lévő ügy, valamint az ügyfelek az új eljárásokhoz kapcsolódó kérelmeket és egyéb dokumentumokat is a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalhoz nyújthatják be. Azokkal az ügyekkel kapcsolatos dokumentumok, amelyekben változatlanul a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az eljáró hatóság, az e-papír szolgáltatás igénybevételével nyújthatók be. Ilyen a tűzesethez kapcsolódó kérelem, a létesítményi tűzoltóságok, kéményseprőipari hatósági ügyek, a veszélyesáru-szállítás, valamint a kritikusinfrastruktúra-védelem.