- Azon dolgozunk mi településvezetők, hogy egyre élhetőbb legyen a környék, persze hátra soha nem dőlhetünk - összegzett Vas Gábor, Pannonhalma polgármester, aki magyarázatként elmondta, hogy viszonylag kis népességű a járás, egyetlen, négyezer lakosú várossal, Pannonhalmával. - Természetesen egy ilyen lista mindig valamennyire szubjektív, de nagyon örülünk neki, hogy most már évről-évre előkelő helyen szerepelünk. A lakosságszám folyamatosan nő, ez az egyik remek bizonyíték arra, hogy jól érzik magukat azok, akik itt élnek, és megtalálják a számításaikat. Egy kicsit persze a környék már Győr agglomerációjához is tartozik. Valóban alacsony a bűnözés, van munka, és az oktatás helyzete is kiváló. A vásárlási lehetőségek sem rosszak, de lehetnének jobbak: évek óta küzdünk azért, hogy egy megfelelő, versenyképes bevásárlóközpontunk legyen, de amikor megkeressünk a cégeket, a válasz az, hogy megfelelő az ellátottságunk.