Közös temető rendezésre hívta a falu lakóit Székely Rita, a település új polgármestere. – Eddig nem volt szervezett temető takarítás, de mindig vannak, akik több feladatot vállalnak, mint a saját lakókörnyezetük rendbe tétele. Most is vannak olyan lakosok, zömében fiatalok, akik vállalják, hogy a közelükben lévő parkban vagy buszfordulóban lenyírják a füvet, növényeket ültetnek, gondoznak éven át. Azt gondoltam, hogy biztosan lesz fogékonyság arra, hogy Halottak Napja, Mindenszentek előtt közösen tegyük rendbe két temetőnket a két településrészen.

A temető szépítését Tényőn közösen végezte a lakosság a hét végén.

Fotó: Csapó Balázs

A temető takarítás közös feladat

A temetők területe nagy, az önkormányzatnak kevés embere van erre a feladatra. Mindenkinek fontos, hogy a megemlékezés idejére szerettei sírjának környezete rendben legyen – mondta a polgármester. Az iskolások az 1956-os emlékmű környékét tették rendbe a minap, a felnőttek pedig a temetőben nyírtak füvet, gondoskodtak a hulladék szétválogatásáról, a takarítás megtörtént. – Számos elhanyagolt sírt is rendbe tettünk, így méltó körülmények között nyugodhatnak Tényő egykori lakói. Köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre volt a hétvégén! – köszönte meg a polgármester a munkát.

Fotó: Csapó Balázs

Abdán már hagyomány a közös rendrakás

Néhány napja tartott megbeszélést az abdai temetőben Szabó Zsolt polgármester a nyugdíjas egyesület tagjaival, akik évek óta gondozzák az elhanyagolt pedagógus sírokat. Halottak napja közeledtével az önkormányzat is szervez közös takarítást a temető rendbetételére szeptember 26-án 9 órától. Arra kérik a település lakóit, hogy akik hozzátartozóik sírját szeretnék rendbe tenni, időzítsék erre az időpontra. Akik részt vesznek a közös munkában, azt az esti halloween partin az Abda Agora területén megvendégelik.

Szabó Zsolt polgármestertől megtudtuk, az első közös temető takarítást 2019 októberében szervezték, azóta közösen teszik rendbe Mindenszentek előtt a sírkertet. – Nyomós oka volt annak az akciónak, mert akkor már évek óta görgettük magunk előtt azt a problémát, hogy nagyon sok szétszedett sír volt a temetőben a kerítés mellé lerakva. Rendet szerettünk volna tenni végre, ezért szerveztünk egy nagyobb megmozdulást. Munkagépeket hoztunk, amikkel meg tudtuk emelni a beton és kőelemeket. Előtte megkerestük a félretett síremlékek, sírkeretek feltételezett tulajdonosait. A dolgozóink, civil szervezetek, önkéntesek szép számmal összejöttek és egy délelőtt rendbe tettük a területet. Nagyon sokat javult a temető képe, azáltal, hogy eltűntek a régi, gyakorlatilag gazdátlan betondarabok. Természetesen rendbe tettük a fákat, összeszedtük a faleveleket is. A takarítás után közösen elfogyasztottunk egy jó gulyást. Az idén is közösen szeretnénk rendbe tenni a temetőt, amikor gondolunk azoknak a síroknak a rendbetételére is, amelyeknek nincs már gondozója, így rendezett sírkert fogadja majd a halottak napi megemlékezőket – tudtuk meg a polgármestertől.