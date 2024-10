A Macska-sziget melletti Duna-ág a kotrások előtt száraz, feltöltődött állapotban.

Sziget mentés nemzetközi összefogással

– Mi történik a megmentéséért?

– A LIFE WILDISLAND projekt keretében nyolc dunai ország tizenöt védett területét kezelő szervezet dolgozik közösen azért, hogy a dunai szigetek minél természetesebb, természetszerűbb állapotba kerüljenek. Ennek keretében a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az Erebe-szigetek természetességének visszaállítása érdekében munkálkodik. A legfontosabb feladtunk az, hogy az áramló víz a teljes erebei mellékágrendszerben mindenkor biztosított legyen. Így a Nagy-Erebe ág, valamint a Macska-sziget melletti ág mélységét kotrásokkal a Duna főmedréhez igazítjuk, a kikotort mederanyag jelentős része pedig visszakerül a Duna főmedrébe. Emellett a Nagy-Erebe ág nyugati végén lévő főművi zárást is megnyitjuk, ahogy a Macska-szigetnél ez már meg is történt. A szigeteken felmértük az inváziós fásszárú növények állományát és szándékaink szerint jövőre ezek visszaszorítását is elkezdjük. Szeretnénk még információs pontokat kialakítani a terepen a helyi lakosság, és a látogatók számára.

A Macska-sziget melletti Duna-ág keleti végénél az idén augusztusban készült fotón látszik, hogy a Duna-ág egy részében már folyik a víz a zátonyok és a sziget között a hidromechanizációs kotrások eredményeként.

Az Erebe-szigetek megújításának fázisáról készült videót alább megtekinthetik (Megújuló Erebe-szigetek)