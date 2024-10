Mosonmagyaróvár 68 évvel ezelőtt bekövetkezett tragédiájára, a sortűzre emlékeztek szombaton városszerte, koszorúkat helyezve el a hősök emléktáblájánál. A szörnyű pillanatokat a kórháznál Gábor Józsefné, az ’56-os egyesület elnöke elevenítette fel, s idézte meg számunkra is.

Mosonmagyaróváron 1956. október 26-án gyilkos sortűz fogadta a forradalmi tömeget, akik el akarták foglalni a határőrlaktanyát A mai napig nem tudni, hány áldozata volt a golyózápornak.

Fotó: Molcsányi Máté

A sortűz borzalmai

Mosonmagyaróváron már csak ketten vagyunk, akik túlélték ezt a borzalmat

– fogalmazott Ági néni, aki 16 éves korában élte meg az ’56-os forradalmat, a sortüzet pedig az első sorból.

Mindkét lába megsérült, szeme előtt lőtték halálra szeretett bátyját, az akkor 31 éves fiatalembert.

– Sebesülésemmel a győri kórházba vittek, szüleim tizenkilenc napig nem is tudtak rólam. Sokáig nem lehetett az akkor történtekről sem beszélni. Ahányszor a laktanyához kijövünk, mindig előjönnek a fájó emlékek. Szívesen megyek iskolákba is beszélni az akkor átéltekről, hogy a mai fiatalok is megtudják, mi történt akkor – fejtette ki érdeklődésünkre Gábor Józsefné, aki arról is beszámolt, hogy a visszaemlékezésekből egy tizenhat órás hanganyag készült, s reménye szerint ez hamarosan egy kiadványban is napvilágot lát.