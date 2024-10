Emlékezés az 1956-ban elesett, Újvárosban eltemetett áldozatokra

10. 25., péntek, 9.00

Újvárosi temető, Máté Mária és Szabó Béla sírjánál

Imát mond dr. Lukácsi Zoltán kanonokplébános.

Közreműködik az Újvárosi Művelődési Ház kórusa és Lázár Attiláné (hegedű).

GYEREK

Dúdoló baba-mama klub

10. 22., kedd, 10.00

Újvárosi Művelődési Ház

Énekes foglalkozás várja a babákat és szüleiket. Foglalkozásvezető: Radicsné Csőre Andrea.

A részvétel ingyenes.

Csodakutya újvárosi meseműhely-foglalkozás

4–7 éves óvodás korosztály részére

10. 21., hétfő, 17.00

Újvárosi Művelődési Ház

Foglalkozásvezető: Gulyásné Lencsés Lívia óvodapedagógus.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A regisztrációkat az [email protected] címen várják.

EGÉSZSÉG

EGÉSZség Forrás egészségnap Győrben

10. 19., szombat, 9.00–18.00

Generációk Háza (Aradi vértanúk útja 23.)

Egy nap a test, a lélek és a szellem harmóniájáért

Az EGÉSZség Forrás egészségnap célja, hogy a résztvevők inspiráló előadásokon, interaktív programokon és különleges bemutatókon keresztül fedezhessék fel a számukra leghasznosabb módszereket, és előszűrő vizsgálatokon is részt vehetnek.

A hagyományos és alternatív módszerek kéz a kézben segíthetnek bennünket a megelőzésben és a kibillent állapotok rendezésében.

Programok:

Előadások és beszélgetések: 14 különböző előadás egészségmegőrzés, táplálkozás, önismereti módszerek, kapcsolatépítés és konfliktuskezelés, asztrológia témakörökben, két helyszínen: a színházteremben és a Pódiumterem színpadán.

Piactér: 25 kiállító egészséges élelmiszerekkel és fenntartható termékekkel, tájékoztatókkal várja a látogatókat.

Kezelési lehetőségek: 15-féle segítő módszer, köztük masszázsok, relaxációs technikák és alternatív kezelések lesznek elérhetőek, amelyeket a látogatók kipróbálhatnak.

Gyermekbarát programok: a gyermekeket gyereksarok várja, ahol kézműves-foglalkozásokkal és játékos programokkal töltődhetnek fel, amíg a szülők a különböző előadásokon és kezeléseken vesznek részt.

Vak témában érzékenyítés: az érdeklődők különleges érzékenyítési programon is részt vehetnek, amely során betekintést nyerhetnek a látássérültek mindennapjaiba, és megismerhetik az ő világukat.

Előszűrő vizsgálatok: a helyszínen lehetőség nyílik különböző előszűrő vizsgálatokra (látás- és hallásvizsgálat, vércukor-, vérnyomás- és BKI-mérés).

Mozgás és relaxáció: a rendezvény ideje alatt többféle mozgásformát lehet kipróbálni, mint például jóga, örömtánc, zsonglőrködés, és lesz gyermektáncház is. Emellett a „Nyugiszobában” 6 különböző relaxációs foglalkozás, beszélgetés közül választhatnak a résztvevők.

Jegyár: felnőtt: 2500 Ft, nyugdíjas: 1500 Ft, támogatói jegy: 4000 Ft.