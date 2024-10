Az iskola Orsolya napi eseményei között a hét elején tartották meg a Smidéliusz Zsuzsanna fizika szaktanterem ünnepélyes névadóját.

Dr. Kovács András, Smidéliusz Attila és Árendás György a Smidéliusz Zsuzsanna szaktanterem bejáratánál.

Fotó: Szalay Károly

- A fizikaterem ezentúl iskolánk egykori pedagógusának, Smidéliusz Zsuzsannának a nevét viseli, aki a tanítást, nevelést élethivatásának tekintette. Tanítványaival igazi emberi kapcsolatot kereső pedagógus volt, élete során hűséggel és szeretettel ragaszkodott iskolájához, tanítványaihoz, kollégáihoz - mondta dr. Kovács András, a soproni Szent Orsolya Római Katolikus, Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde igazgatója. Hozzátett, egy évvel ezelőtt a matematika-fizika szakmai munkaközösség vezetője, Sánta Erzsébet kereste meg a névadás ötletével.

Smidéliusz Zsuzsanna magas mércét állított

Smidéliusz Zsuzsanna a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát matematika-fizika szakon. Pályakezdőként került a soproni Orsolya téri általános iskolába, s mindvégig hűséges maradt az intézményhez. Itt tanított több mint harminc éven át, egészen nyugdíjba vonulásáig. Munkáját mindig az igényesség, lelkiismeretesség jellemezte. Magas mércét állított maga elé, s így természetes igény volt részéről, hogy ugyanezt várja diákjaitól is. Tette mindezt úgy, hogy tanítványai bizalommal fordulhattak hozzá bármilyen kérdésben. Közülük többen még középiskolás, vagy egyetemista korukban is felkeresték azért, hogy beszámoljanak sikereikről. Nemcsak oktatója, hanem - a szó, nemes értelmében vett - nevelője is volt diákjainak. Felkészítő munkáját számos megyei és országos versenyeredmény igazolja.