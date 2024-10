- A sírhelyek lejáratát követően egy év türelmi idő áll rendelkezésre, hogy a hozzátartozók meghosszabbítsák a fenntartási jogot. Ha a sírfenntartót nem sikerül elérni – például az értesítés visszaérkezik, mert a nyilvántartásban szereplő elérhetőségek már nem aktuálisak – a Konvent iroda mindent megtesz, hogy megtalálja az élő rokonokat vagy hozzátartozókat. Ha a türelmi idő alatt sem érkezik befizetés, a sírhely a Konvent tulajdonába kerül vissza. A meg nem váltott sírhelyek egy idő elteltével újra igénybe vehetők temetési célokra. Ezért különösen fontos, hogy a hozzátartozók időben érdeklődjenek a sírhelyek lejáratáról, és gondoskodjanak a fenntartás megújításáról.

Új temetkezési helyet akarnak

– Mosonmagyaróváron a három köztemetőben eltérőek a megváltási díjak – tudtuk meg Buch Évától, a mosonmagyaróvári Anubisz Temetkezési Kft. ügyvezetőjétől, aki példákat is mondott. A díjak parcellánként is változnak a temetőkben, továbbá attól függően is, hogy urnafal, kripta vagy éppen egyes vagy kettes sírhelyről van szó. A kripták megváltása hatvan évre 165 ezer forint, az egyes sírhely 11.430-28.575 forint között mozog. Az egyes urnafalért 63.500 forintot kell fizetni, a kettesért ennek dupláját. Az ügyvezető kiemelte: ha lejár egy sírhely megváltása, türelmi időt hagynak, több év elteltével teszik ki a sírokra a lejárt matricát. Buch Éva arról is beszámolt, hogy ma már inkább új temetkezési helyet akarnak a legtöbben, kevésbé igénylik a meg nem váltott sírhelyeket – ahonnan kegyeleti okokból nem kerülnek ki a korábban oda eltemetettek.