A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében először szerveztek a Simon-Júdás-napi vásári forgatagot a Cselley-házban. A programra készült a Mosonmagyar­óvári Kertbarátok Köre, Bezenye és Rajka nemzetiségek asztalokkal mutatkozott be, őszi finomságok, rétes, tea mellett a káposztasavanyításba is beavatták az érdeklődőket. A kézműves-foglalkozáson is a tök adta a fő témát, s közben tököt is lehetett faragni. A legkisebbeket ügyességi játékok várták. Vendég volt a Marmota együttes, majd a mágia művészetéről Erdős Olívia régész beszélt.