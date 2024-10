A kapuvári önkormányzat húsz évvel ezelőtt hirdette meg először a Sedes Sapientiae pályázatot, mely középiskolás, illetve tanulmányaikat felsőfokon folytató diákok számára nyújt anyagi támogatást. Azok a kapuvári fiatalok kaphatják a Sedes Sapientiae megbecsülést, akik kiválóan teljesítenek iskolájukban, és a város közéletét is színesítik tevékenységükkel.

Kiváló kapuvári diákok részesültek a Sedes Sapientiae támogatásban. Fotó: Cs. K. A.

Sedes Sapientiae támogatás



A Sedes Sapientiae támogatás feltétele a kiváló tanulmányi eredmény, előny az idegen nyelvek ismerete, a versenyeken való eredményes részvétel, valamint a civil szervezetek munkájának segítése. A szombati átadón Horváth László polgármester mondott beszédet.

– Annak, hogy valaki kiemelkedjen a tanulásban a társai közül, nagyon sok összetevője van, és azt is tudom, hogy a tudást nem adják ingyen. Azért keményen dolgozni kell akkor is, ha valaki jó képességű. A szorgalom, az elkötelezettség, a kitartás, a lemondás sok esetben szükséges ahhoz, hogy eredmény legyen. Azt kívánom, hogy az a lelkesedés, ami most jellemző rátok, soha ne hagyjon alább – osztotta meg gondolatait Horváth László.

Az önkormányzat idei döntése szerint öten részesültek a támogatásban.