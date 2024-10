Az iparkamara közgyűlésén általános alelnök Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lett a küldöttek szabóvazati alapján. Meglepetésre Nagy Elek 121 szavazattal nyerte meg az elnökválasztást a 25 éve regnáló Parragh Lászlóval szemben, akire 67 tag adta le a voksát.

Pintér-Péntek Imre egy gazdasági előadáson.

Fotó: Fotó: Kisalföld archiv

Pintér-Péntek Imre az új alelnök

Az új elnökhelyettest telefonon értük utol, aki a Kisalföld kérdésére elmondta, hogy a továbbiakban az iparkamarának, ahogy az általa vezetett győri kamarának is, a vállalkozók érdekét kell képviselnie minden fórumon és megfelelő javaslatokat kell adnia a döntéshozók számára azért, hogy minél jobb körülményeket teremtsenek a vállalkozók számára. Pintér-Péntek Imre kamarai elnök tervei szerint az elnökhelyettesi feladatok mellett továbbra is ellátja a vármegyei elnöki feladatokat is, amiben számít a társelnökre is.

