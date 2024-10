A rendezvényhez több szervezet is csatlakozott, az Együtt Könnyebb Daganatos Betegek Soproni Klubja is minden évben résztvevője a sétának. – Fontosnak tarjuk ezt a rendezvényt, hiszen a közösség erejével felhívhatjuk a figyelmet erre a témára. Több klubtagunk is részt vett a sétán, beszélgetünk, ismerkedünk, élvezzük az egymással töltött időt, hiszen tudjuk, hogy együtt könnyebb – osztotta meg gondolatait Buzgó Zsoltné Ági klubvezető-helyettes.