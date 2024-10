Milyen pályát, melyik felsőoktatási intézményt válasszák a fiatalok? Nehéz kérdés. Ebben szeretne segíteni a győri Audi Hungaria Iskolaközpont V. pályaorientációs kiállítása, amit pénteken délelőtt rendeztek az iskolában.

Pályaorientációs nap a győri Audi Hungaria Iskolaközpontban.

Fotó: Molcsányi Máté

– Már 10 éve rendezzük meg kétévente, de most már évente lesz, mert nagyon népszerű a diákok és a kiállítók között is. Úgy gondolom, nem csak az iskolának, hanem a városnak is fontos – állapította meg a rendezvény fő szervezője dr. Deé-Kovács Katalin, aki azt is elmondta, hogy 10-11. osztályos diákjaikat hívták.