A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon október 15-ig Ferencváros és Budapest-Kelenföld, Hegyeshalom és Rajka, továbbá Budaörs és Győr között és Hegyeshalom állomáson végzett pályakarbantartás miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Október 7-én 6 órától október 8- án 20 óráig Hegyeshalom és Rajka között pótlóbuszok közlekednek.

Október 7-től 15-ig Budapest–Győr között közlekedő csaknem valamennyi InterCity és G10-es győri vonat, továbbá a reggeli 9307-es számú személyvonat a Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldről indul, illetve oda is érkezik.

Október 9-én és 10-én a rjx 62, EC 144 és rjx 66-os vonatok a Keleti pályaudvar helyett a Déli pályaudvarról indulnak.

Október 9-én és 10-én az EC 142, rjx 64-es a Keleti helyett Budapest-Kelenföldről indul.

Október 9-én és 10-én az EN 463, október 13-án az IR19203/IR19303, október 8-án és 9-én a rjx 67, október 9-én és 10-én a rjx 267 vonatok a Keleti helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekednek.

Október 13-án az IR1935, IR1945, IR1943, október 9-én és 10-én az EC 141 és rjx 269 vonatok a Keleti pályaudvar helyett a Déli pályaudvarra érkeznek.

Október 6-án és 7-én a rjx 267 körülbelül 60 perccel korábban, az EN 463-as számú vonat 60-90 perccel később közlekedik.

Vasúti menetjegyek elfogadása a BKK járatain október 9-én és 10-én: 8-tól 14 óráig a Keleti pályaudvar és Budapest-Kelenföld és a Kőbánya-Kispest–Budapest-Kelenföld vasúti szakaszra érvényes vasúti menetjegyeket elfogadják az M3-as metrón Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, illetve az M4-es metrón a Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomásközött.

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon október 18-tól 20-ig és október 25-től 27-ig Budaörs—Győr, valamint Tata–Almásfüzitő felső között végzett pályakarbantartás miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Október 19-én, 20-án és 26-án a Déli pályaudvarról Győrbe 3:10-kor induló S10-es (4910) vonat a teljes útvonalán 1-5 perccel korábban, október 27-én Almásfüzitő felső–Győr között 6 perccel korábban közlekedik.

Október 19-én, 20-án és 26-án a Győrből a Déli pályaudvarra 3:52-kor induló S10-es (4909) vonat Győr–Herceghalom között 1-9 perccel korábban közlekedik.

Október 26-án 22:50-től 5:05-ig az S10-es vonatok nem érintik Almásfüzitő állomást, Almásfüzitő–Almásfüzitő felső között pótlóbuszok közlekednek.

Október 7-től 9-ig Győrszabadhegynél is pályakarbantartást végeznek, ezért a Győr-Veszprém vonal teljes szakaszán buszok helyettesítik a vonatokat. Néhány hajnali vonat helyett 10-én is buszok szállítják az utasokat. Ezzel egy időben a Győr—Celldömölk vonal Győr és Győrszabadhegy közötti szakaszán is pótlóbuszok járnak.