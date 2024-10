Az ország hét városát érintő rendezvénysorozat második állomása volt a győri Olimpiai Sportpark, ahová több száz diák látogatott el szerdán. Az esemény célja műszaki életpálya modell megismertetése volt a 13-14 éves fiatalokkal. A kiállítók között voltak a különböző szakképzési centrumok, felsőoktatási intézmények, és a régióban tevékenykedő műszaki szakembereket foglalkoztató cégek is. Hogy is működik egy palacsintasütő robot, sokan választják-e a műszaki pályát napjainkban? Ezekre a kérdésekre is kerestük választ ottjártunkkor.

Palacsintasütő robot, tudományos kísérletek és idegőrlő játékok várták a gyermekeket a győri a Mi a pálya? - műszaki pályaválasztó fesztiválon.

Fotó: Csapó Balázs

Céltudatos fiatalok

Az esemény megnyitóján Danyi Vilmos a Mi a pálya? műszaki pályaválasztó rendezvénysorozat ötletgazdája köszöntötte a fiatalokat. Számos tanácsot adott nekik a pályaválasztással kapcsolatban, és felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia térhódítása is. Az esemény kezdetén a győri Széchenyi István Egyetem és a Mobilis közös standjánál álltunk meg egy pillanatra.

– Azt gondolná az ember, hogy az általános iskolások, akik erre a rendezvényre ellátogattak nem is a célközönségünk. Pedig azok, sokszor meglepődünk rajta mi is, hogy a gyermekek már ilyen fiatalon, konkrét elképzeléssel tervezik a jövőjüket, és tudják hol akarnak továbbtanulni, milyen pályát akarnak választani maguknak. Játékokat hoztunk a fiataloknak, de mellette népszerűsítjük intézményünket, és az egyetem műszaki szakjait is –fogalmazott Őri Viktória a Széchenyi István Egyetem pályaorientációs szakreferense.