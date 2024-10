Az Európai Parlament (EP) 2019-ben már megszavazta az óra átállítás eltörlését, így ennek értelmében már 2021-ben fel kellett volna hagyni ezzel, csakhogy az Európai Tanács nem hagyta jóvá a döntést. A Magyar Alvás Szövetség is jelezte, hogy a szakmai szervezetek egyöntetű véleménye szerint is az emberek számára a standard időszámítás lenne a leginkább megfelelő, mivel nem tesz jó a cirkadián ritmus bolygatása.

Óra átállítás

Fotó: Mediawoks archív

Óra átállítás hatása

Milyen hatással van az emberi szervezetre az óra átállítása - kérdeztük dr. Schmidt Péter győri gyermekorvost.

– Az óraátállítás miatt egy órával többet alhatunk vasárnap. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 4, de inkább 6 napig jelentősen megnövekszik a gépkocsival történő balesetek száma, mert bódultabbak, figyelmetlenebbek az emberek. Az átállás leginkább a gyerekeket, az idős embereket és azokat viseli meg, akik alvászavarban szervednek.

A rendszeresen gyógyszert szedőknek arra kell figyelni, hogy ugyanabban az időben vegyék be a gyógyszereiket, tehát aki 7 órakor vette be, az új idő szerint is így tegyen. Az a szerencse, hogy a jövő héten iskolai szünet kezdődik, így a gyerekeket nem fogja annyira zavarni az átállás – szögezte le a szakember.