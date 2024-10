Egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt, több évnyi megtakarítás kerülhet a csalók kezére. Az online csalások esetén a csillagos ég a határ, ami az anyagi kárt illeti. Ha a bűnözők megszerzik a banki adatainkat mindent visznek. Néhány napja egy 80 éves hölgy vált áldozattá Sopronban.

A legaktuálisabb online csalási technikákról beszélt Szabó Csaba rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.

Fotó: Mediaworks Archívum/Huszár Gábor

Arctalanul a weben

– A bűnözés struktúrájában átrendeződés tapasztalható az elmúlt években. A bűnelkövetők jelentős része a kibertérbe tette át tevékenységét, ahol úgy érzik, hogy arctalanul és névtelenül sokkal könnyebben tudnak illegálisan tevékenykedni. Az esetek egy részében közvetlenül az anyagi javak, más esetekben bankkártya vagy online banki adatok megszerzése a cél – mondta el Szabó Csaba rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.

Az ilyen típusú bűncselekményeknek nem korosztály függőek, gyakorlatilag mindenki áldozatául eshet, aki az internetet használja.

TOP 3 mese amivel a csalók most próbálkoznak

„A banki ügyintézője vagyok…” A fentebb említett esethez hasonlóan, sokan próbálnak pénzintézetek nevében adatokat szerezni a gyanútlan emberektől. Ezek jellemzően telefonos hívások, ahol az a cél, hogy a hívott fél megadja a banki adatait. Esetleg utalja át vagyonát egy „védett számlára”. „Önnek díjbefizetési hátraléka van…” A bankok mellett szolgáltatók, csomagküldő szolgálatok, közművek sőt a hatóságok nevével is rendszeresen visszaélnek. Az SMS üzeneteknek egy célja van, hogy az illető rákattintson a bennük lévő linkre. Ezzel általában az igazi felületre kísértetiesen emlékeztető adathalász oldalra jut a felhasználó. „Intézem a szállítást, neked csak vissza kell igazolnod…” Az online piacterekben rejlő lehetőségekre már korábban felfigyeltek a bűnözők, korábban főleg a vevőket károsították meg, manapság azonban sokan utaznak az eladókra. Tipikus stratégia, hogy érdeklődőnek álcázzák magukat és a szállítás megszervezése miatt kérik, hogy az eladó adja meg adatait egy csomagküldő felületnek tetsző oldalon.

A fent említettek mellett továbbra is sokan próbálkoznak romantikus vagy befektetési csalásokkal is. Az adathalász oldalak mellett kedvelt technika a különböző alkalmazások letöltetése is, ezek általában távoli elérést biztosítanak az áldozat eszközéhez így a csalók megfigyelhetik a gépbe vagy telefonba bevitt adatokat, jelszavakat.