Önkiszolgáló könyvkölcsönző Győrben – Leteszteltük az egy érintéssel működő automatát - Fotók, videó

A szeptember idén is a megújulásról szólt a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér életében. Több hetes előkészítő munka után önkiszolgáló pulttal és diafilm kölcsönzéssel bővült a győri könyvtár szolgáltatási köre. A Kisalföld szerkesztőség munkatársaival magunk is kipróbáltuk az önkiszolgáló könyvkölcsönző automatát, hogy miként is működik.

Önkiszolgáló könyvkölcsönző Győrben - Csak egy érintés kell és ki is vettük vagy vissza is vittük a kedvenc könyveinket. Fotó: Molcsányi Máté

Csupán egy olvasójegy vagy applikáció kell és máris ki tudjuk kölcsönözni vagy épp visszahozni a kedvenc könyveinket az önkiszolgáló könyvkölcsönző lehetőségnek köszönhetően. A modern megoldás, egyre több fiatal olvasót is vonz Győr könyvtáraiba. Leteszteltük, hogyan működik az új önkiszolgáló könyvkölcsönző automata a győri központi könyvtárban. Fotó: Molcsányi Máté Könnyebb, gyorsabb és még a lopást is kiszűri - Számos újításon, fejlesztésen esett át a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér az utóbbi években, ennek egyik legújabb eleme az önkiszolgáló könyvkölcsönző pult. A használatba vételt nagy munka előzte meg, ugyanis minden dokumentumba belekerült egy mágnes csík, amely azonosítja a kikölcsönözni kívánt vagy visszahozott tételeket. Ez nagyban segíti, gyorsítja és megkönnyíti a munkatársak munkáját, illetve állományvédelmi jelentősége is van. A biztonsági kapuk azonnal jeleznek, ha valaki beolvasás nélkül távozna velük az épületből - fejtette ki a fejlesztés jelentőségét dr. Horváth Sándor Domonkos, könyvtárigazgató. Több fiatalt vonz az önkiszolgáló könyvkölcsönző - Két épületünkben van lehetőség egyelőre igénybe venni ezt az új szolgáltatást: a Herman Ottó utcai Központi Könyvtárunkban és a Kisfaludy Károly Könyvtárban. Örvendetes, hogy a belvárosi épületbe a Z generáció egyre inkább képviselteti magát, jelenlétük egyre inkább erősödik. Az eddigi tapasztaltok szerint a fiatalok rendszeresen használják az önkiszolgáló pultot, míg az idősebb generáció a megszokott módon, munkatársaink segítségével viszi haza a kiválasztott köteteket. Így az új rendszer használata a belvárosban népszerűbb - mondta el az igazgató. Az önkiszolgáló könyvkölcsönzőt inkább a fiatalok veszik igénybe, míg az idősebb generáció a könyvtár munkatársainak segítségét kéri. Fotó: Molcsányi Máté A könyvtárhasználati szabályzat megszabja, hogy egyszerre csak 10 dokumentumot kölcsönözhetünk ki három hétre, ezt a limitet nem növelték az önkiszolgáló rendszer esetében sem. A program nagyon egyszerű, de a monitoron látható infók végigvezetik az olvasót a folyamaton, és a munkatársak segítségét is kérhetik, ha elakadnának. Egy érintéssel történik az azonosítás, majd a terminálra kell helyezni az összes kölcsönözni/visszavételezni kívánt dokumentumot, ami automatikusan felismeri azokat és meg is történt a folyamat.

Újra hódít a diafilm A Herman Ottó utcában a klubhelyiség is megújult, valamint mindkét épület gyermek részlegén a szülők legnagyobb örömére egy-egy diafilm kölcsönző állványt is kihelyeztek. A diavetítés műfaja hazánkban egyedülálló módon fennmaradt, sőt népszerűsége egyre nő, vagy inkább visszatért. Erről árulkodtak ottjártunkkor az igencsak hiányos polcok.

Számos új szolgáltatás várja a könyvbarátokat a győri könyvtárakban Fotók: Molcsányi Máté

Ma már teljesen természetes a gyerekeknek, hogy televízióban, tableten néznek mesét, de ha szeretnénk visszacsempészni a diafilm élményét a hétköznapokba, itt a lehetőség újra! Visszatért hosszú évek után a Gyermekkönyvtárba és a Kisfaludy Károly Könyvtárba az a lehetőség, hogy az érdeklődők közel 200 diafilm közül válogathatnak. Egyszerre maximum 10 darab vihető és egy hétre. A klasszikustól a kortárs mesékig, magyar és világirodalmi szerzők művei egyaránt elérhetők - sorolta dr. Horváth Sándor Domonkos. Kiemelte: A könyv mellet ez egy olyan másik fejlesztési lehetőség, ahol a vizualitás is megjelenik, illetve a szülő vagy nagyszülő és a gyermek együttes élménye lehet. A könyvtárigazgatótól azt is megtudtuk, hogy miután az összes hazánkban fellelhető mesetekercset berendelték és elosztották a két intézmény között, akkora lett az igény, hogy meg kellett duplázniuk az állományt.

