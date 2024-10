Ünnep 1 órája

Negyed évszázada ismerik el a civil szervezeteket Mosonmagyaróváron

A 25. Civil Nap keretében jutalmazták a civil szervezeteket és az őket támogató mecénásokat is. A Flesch Központban az ünnepség keretében civil börze is nyílt, melyen tucatnyi szervezet mutatta be színes tevékenységét.

Mészely Réka Mészely Réka

Fotó: Kerekes István

A helyi önkormányzat és a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség huszonötödször szervezte meg a Civil Napot a Flesch Központban szombaton. Mecénás különdíjak A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség Mecénás különdíjjal ismerte el a Dobos Shop Kft.-t. A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesületet Ifj. Dobos Gyula, a horgászbolt képviselője már a kezdetektől jelentős támogatásban részesíti. Ifj. Dobos Gyula elhivatottnak érzi magát az ifjú horgászpalánták támogatásában, és erkölcsi kötelességének tartja a gyermekek horgászatra nevelését. Maximálisan támogatja az egyesület ebbéli törekvéseit.

Civil Nap a Flesch Központban Mosonmagyaróváron Fotók: Kerekes István

Szintén Mecénás különdíjat érdemelt ki a Nagymami Kedvence Kft., mely a Nők a Városért Egyesületet pénzbeli adományokkal, élelmiszerrel és egyéb módon rendeszesen segíti. Pozsgai Petra ügyvezető igazgató a díj átvétele után kiemelte: továbbra is számíthatnak a támogatására. Az év civil szervezete a Szigetközi Szatyor Alapítvány A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség 2005-ben alapította meg „Az év civil szervezete” díjat, melyet ebben az évben huszadik alkalommal adtak át, ezúttal a Szigetközi Szatyor Alapítvány javára. Balogh Zoltán irányításával összefogják a város és a Szigetköz őstermelőit, közös vásárokat szerveznek számukra. Más civil szervezet rendezvényein a rendszeresen megjelennek. A Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elismerő oklevélben részesítette a Mosoni Szépkorúak Nyugdíjas Klubja kiscsoportját, akik a mosonmagyaróvári időkorúak ellátórendszerében zenés-énekes programmal teszik színesebbé a nyugdíjas közönségük mindennapjait. A csoportot Buglyó Gyula citerás, Nyáradi István klarinétos, Lang Istvánné és Ráczné Nagy Mária énekesek alkotják. Az oklevelet Lang Istvánné, a Mosoni Szépkorúak Nyugdíjas Klubja klubvezetője vette át. Városi civil díj a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesületnek A helyi önkormányzat a város civil társadalma teljesítményének elismerése és nagyrabecsülése jeléül 2010-ben rendeletet alkotott a „Mosonmagyaróvár Város Civil Társadalmáért” díj alapításáról. A díj azon személy vagy szervezet részére adományozható, aki huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytat Mosonmagyaróvár civil társadalma fejlesztéséért vagy kimagasló módon hozzájárul a város közösségi életéhez és a város jó hírének ápolásához. A díj adományozására beérkező javaslatokat a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyről vagy szervezetről.

A pénzjutalommal járó díjat idén a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület részére adományozták a Mosonmagyaróvár és környékén élő több mint 1000 főt elérő szépkorúak életminőségének javítása érdekében végzett színvonalas közösségépítő programok szervezéséért, a társadalmi felelősségvállalásban végzett példamutató tevékenységéért. Bujdosó Zoltán, a Mosonmagyaróvár és Környéke Nyugdíjas Egyesület elnöke kiemelte: Nagy érték számukra ez a díj, ezek után is példamutatóan tevékenykednek. 2013-ban alakult és azóta is aktívan végzi tevékenységét az egyesület, amelyhez jelenleg 28 nyugdíjasklub tartozik. Mosonmagyaróvár és térségének egyik legjelentősebb civil szervezete összefogja, koordinálja a térség szépkorú tagokkal rendelkező csoportjait. Céljuk az idősekről, rászorulókról való gondoskodás, egészségügyi, kulturális, szabadidős és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Mintegy harminc jótékonysági akció Mosonmagyaróvár képviselő-testülete Tuba Szabolcs részére a helyi civil szektor támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréséül, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás alapján Mosonmagyaróvári Mecénás díjat adományoz. Tuba Szabolcs és a Rózsa Bútor Kft. munkatársai évek óta elkötelezetten segítik a Példa Egyesület karitatív munkáját gyűjtések szervezésével, jótékonysági programok támogatásával. A Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesülete is egész évben számíthatott támogatásukra a rászoruló családok anyagi segítségnyújtásához. Tuba Szabolcs kiemelte: évente harminc jótékonysági akcióban vesznek részt, s külön hangsúlyozta az adventi adománygyűjtésüket, melyhez elsőként a cég járul hozzá. Az eseményt kulturális program zárta.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!