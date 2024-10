Ezentúl az Államvezetési Stratégiák és Alkotmányos Jogállam Műhely, a Közösségek és Szervezetek Műhely, az Elmélet és Történeti Gondolkodás a Nemzetközi Kapcsolatokban Műhely, valamint a Neurobiológiai Műhely is várja azokat az érdeklődőket, akik korunk legaktuálisabb nemzeti és globális kérdéseit szeretnék közelebbről megvizsgálni. Ezzel az MCC 6 iskolájának összesen már 31 műhelyében folyik tudományos munka a területükön kiemelkedő magyar és nemzetközi szaktekintélyek vezetésével.

Az új műhelyekben győri MCC-s hallgatók is kutathatnak, illetőleg az oktatók, szaktekintélyek kurzusokat is tartanak majd a győri képzési központban, ezen túlmenően pedig a győrieknek szóló nyilvános előadások, konferenciák, rendezvények alkalmával is találkozhatnak az érdeklődők a műhelyvezetőkkel.

Az Államvezetési Stratégiák és Alkotmányos Jogállam Műhely munkájának elsődleges fókuszát a rendszerváltás után kialakult magyar alkotmányos berendezkedés napjainkig zajló változásai, és ugyanezen időszak kormányzásának vizsgálata jelenti, kitekintéssel nemzetközi folyamatokra és kihívásokra. A műhely vezetője Stumpf István alkotmányjogász, szociológus, politológus, egyetemi tanár.

A Közösségek és Szervezetek Műhely célja, hogy a hallgatók megismerjék a társas viselkedés alapjait éppúgy, mint a bonyolult szerveződési formák törvényszerűségeit és fejlesztési lehetőségeit. A műhely vezetője Csúsz Klára, aki a pályája során széleskörű klinikai, pszicho-diagnosztikai és pszichoterápiás gyakorlatot szerezett különböző egészségügyi intézményekben, így az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben is.

Az Elmélet és Történeti Gondolkodás a Nemzetközi Kapcsolatokban Műhely küldetésének középpontjában az a meggyőződés áll, hogy a hatékony diplomácia és az árnyalt történelmi értelmezés a különböző tudományágak szintézisét igényli. A műhely által kínált kurzusok révén a diákok fejlesztik kritikai gondolkodásukat és elemzési készségeiket, ami arra ösztönzi őket, hogy kapcsolatot teremtsenek a történelmi előzmények és a kortárs diplomáciai kihívások között. A műhely vezetője Ralph Schöllhammer, a Webster Bécsi Magánegyetem nemzetközi kapcsolatok tanszékének adjunktusa, az MCC volt vendégoktatója.