Részmunkaidő vagy rugalmas munkavégzés

A Széchenyi István Egyetemen megkérdeztünk néhány fiatalt, hogy ők vállalnak e munkát. A kép elég vegyes, vannak akik csak a tanulmányaikra koncentrálnak mások függetlenedni szeretnének.

– Főleg a tapasztalatszerzés a cél és persze az, hogy önállóbb legyek. A munkám kapcsolódik a szakmámhoz, de nem volt egyszerű a keresés, mivel a legtöbb helyen teljes állásba keresnek embert én viszont csak részmunkaidős pozíciót tudok vállalni – mondta el Szubi Eszter.

Szubi Eszter részmunkaidőben olyan munkát talált, ami a tanulmányaihoz is kapcsolódik.

Fotó: Krizsan Csaba

Dudás Máté amellett hogy hallgató az egyetem rendezvényin fotósként is tevékenykedik.

– A fotózás a szenvedélyem és a jövőbeli terveimhez is kapcsolódik. Már az egyetem kezdetén az autó- és motorsport csapatnak fotóztam majd kaptam egy lehetőséget. Nagyon jó mert itt van helyben, ráadásul az egyetem nagyon segítőkész így könnyebben tudom az óráimhoz igazítani a munkát. A szakma szeretete mellett pedig az is nagyban motivál, hogy így a suli mellett is tudok kicsit függetlenebb lenni.