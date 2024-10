Mindenszentek ünnepe és az ezt követő halottak napja fokozatosan általános népi megemlékezéssé vált. Ilyenkor mindenki elzarándokol a temetőbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozóinak a sírját. Megtelnek a síremlékek őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival, koszorúkkal. Az emberek gyertyát gyújtanak, és elhunyt szeretteikre emlékeznek.

Mindenszentek és halottak napja előtt bőséges a választék koszorúból.

Fotó: Molcsányi Máté

Már hetek óta árulják városszerte Győrben is a koszorúkat, virágokat, mécseseket, gyertyákat. A győri temetők bejárata előtt is az előző években megszokott, hatalmas választékot találjuk.

Mindenszentek és halottak napja előtt a győri nádorvárosi temetőnél kínálja a megemlékezéshez szükséges kellékeket Fias Szabolcs.

Fotó: Molcsányi Máté

Mindenszentek ünnepe előtt bőséges a választék

– Régen többnyire a nagyobb koszorúkat vitték az emberek. Az idei év egy kicsit különbözik az előző évektől. Azt tapasztaljuk, hogy a kisebb koszorúkat, tálakat, mécseseket keresik az árak miatt. Az emberek céltudatosabbak, jobban a pénztárcájukhoz mérten vásárolnak – tudtuk meg a Nádorvárosi temető bejáratánál Fias Szabolcstól, a Tarka-barka Virágüzlet egyik tulajdonosától két kiszolgálás között. – Népszerűek a tobozos koszorúk, de a drót rögzítés miatt rozsdafoltokat okozhat a sírkövön, ha nincs megfelelően elhelyezve. Ezért évről évre egyre jobban viszik a tálakat. Ezekből most már többet adunk el. Az ágak vizes oázisba vannak betűzve, ezért tovább állnak el, mint a szalmaalapra tűzött fenyőágas készítmények. A mű és selyemvirágot nem nagyon keresik nálunk, a dekorációban nagyon sokféle színű, fajtájú száraz virágot, termést használunk, nagyon változatos kompozíciókat lehet belőlük alkotni. Élővirágból is készülnek itt helyben tálak, azokat szinte azonnal el is viszik. A legkisebb koszorúk 1500 forinttól indulnak és 13 ezer forintig kínálunk tálakat, koszorúkat. A 270 forintos mécsestől a 2800 forintos nagy üveg mécsesig mindenféle árú, formájú és nagyságú megtalálható. Kaphatók az üvegmécsesbe csak betétek 180 forinttól, így akár több évig is fel lehet használni a mécsest. Egyre inkább keresik az olajmécseseket, amelyek akár több napig is égnek. A biztonság érdekében vannak, akik olyan mécsest visznek, amiben elemes láng van, nagyon széles a választék ebből is. Vannak műanyag mécsesek, amiket nem célszerű a szabadban hagyni, mert a hőtől könnyen meggyulladhat.

Azt is mindig elmondjuk a vásárlóknak, hogy a mécsesbe nem szabad túl magas betétet venni, mert a hő hatására a műanyagból készült tetők is meggyulladhatnak

– tanácsolta végül a virágbolt tulajdonosa.