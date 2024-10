- A Milton egyre közeledett és kedden már biztos volt, hogy vagy nálunk, vagy nagyon közel ér partot. A vihar felgyorsult, de nem bántuk, legyünk rajta túl mielőbb! Úgy voltunk vele, hogy nem lehet baj, noha azt is tudtuk már, hogy mi kapjuk a legerősebb széllökéseket. Valami óriási csoda folytán az utolsó pillanatban tett egy jobb kanyart és így Sarasota délebbi részén ért földet. A mi vízparti közösségünk megmenekült. Az eső hatalmas volt, egy nap alatt 330 milliméter esett le. A vihart megélni nem volt egyszerű. Főleg, mert a házban kuporogtunk, a sötétben. Egy idő után az áram is elment. Egy másik itteni mondást idézek: "We are living in a paradise, and we are paying now the price!" Vagyis A Paradicsomban élünk és most fizetünk érte! Négy órán keresztül tartott ez a helyzet.

Fábián-Nagyék végül megúszták a Miltont. Tulajdonképpen anyagi káruk sem keletkezett.

- A környéken persze van nyoma a pusztításnak. Hajnalban ment el a vihar, reggel nyolckor már mindenki az utcán volt és takarított. Vidáman, egymásnak segítve tették az emberek a dolgukat. Kora délutánra eltűntek a deszkák az ablakokról. Összeszedtük a faágakat, leveleket. Senki nem hitte volna, hogy itt hat órával korábban az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hurrikánja vonult végig. Már újra egyenesben vagyunk. Szerencsénk volt, hogy ennyivel megúsztuk és nagyon hálásak vagyunk mindezért, mert tudjuk, alakulhatott volna másként is. Olvasni és átélni persze más. És hazudnék, ha azt mondanám, nem volt stresszes ez a pár nap. Sokan kérdezik tőlünk, miért nem költözünk el? Maradunk, mert imádunk itt élni. A hurrikán és stressz ellenére is. Nem bántuk meg, hogy ideköltöztünk, az életünk egyik legjobb döntése volt-tette hozzá Fábián-Nagy Gábor.