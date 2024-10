– Fertőd és a régió dinamikusan fejlődik. Az elmúlt öt-hat évben jelentősen nőtt a lakosság száma is, ami a település fiatalodását jelenti. Társasházak és családi házak is épültek és pár év alatt öt új utcával gyarapodott a város. Az elkövetkező években is arra számítunk, hogy növekedni fog Fertőd lakossága. A határ kilépő irányában száznegyven telkes terület van (magántulajdonban), és úgy néz ki, megkezdődnek ott is az építkezések. Így elengedhetetlenné vált az óvoda és a bölcsőde fejlesztése. A városvezetés ezt felismerve, a pályázati lehetőségeket kihasználva neki is tudott állni a fejlesztéseknek - mondta el Bognár Zoltán korábban a Kisalföldnek.