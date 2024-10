Matusz Károly gyűjteményét katalogizált formában őrzi az egyetem levéltára.

Az egyetem levéltára jelentős szerepet tölt be a várostörténeti értékek gondozásában, amit jól mutat, hogy a Matusz-gyűjteményhez hasonlóan Laposa Tibor fotográfus, sajtófotós is az intézménynek adományozta életművét, amely szintén kiemelkedő kortörténeti alkotásokat tartalmaz. „Nagy öröm számunkra, hogy hozzánk kerültek ezek a helyi vonatkozású, Győr és a vármegye történetét megörökítő dokumentumok, mert fontos ezek megőrzése, gondozása, hozzáférhetővé tétele. A képi emlékek látványosak, nagy tömegeket érdekelnek, amit bizonyít a régi fotók közzétételével foglalkozó közösségi oldalak sikere is. Ezek sokak fiatalságát megidézik, a mai fiatalok pedig láthatják, hogy egy-egy általuk is ismert helyszín hogyan nézett ki szüleik, nagyszüleik idejében. Gyűjteményeink azon része, amelyet még nem publikáltunk, természetesen a levéltári szabályok szerint kutathatók, de a célunk, hogy ezeket a történeti emlékeket teljességre törekvően online is közkinccsé tegyük” – zárta Homor Péter.

Matusz Károly digitalizált fotói a az egyetemi repozitóriumban (SZERep) böngészhetők.