Forgalom korlátozások az M1-en

Azt is hozzátették, hogy a munkálatok ideje alatt is biztosítják a 2x2 sávon való haladást a gépjárműveknek, ugyanakkor a közlekedők türelmét is kérik, mivel szinte minden hidat és felüljárót át kell építeni, hogy a kiszélesített pálya elférjen. Ez rengeteg munkával jár, mivel a Budapesthez közeli részeken átlagosan 2 híd és felüljáró van kilométerenként az M1-en.