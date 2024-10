Nagy ünnep volt Dunakilitin Bátori László családjában a napokban. Laci bácsi október 8-án betöltötte a 95. életévét, aki a második legidősebb dunakiliti a 96. esztendejét idén december 28-án betöltő Varga Béláné Irénke néni után.

Laci bácsi a legidősebb dunakiliti férfi.

A férfiak közül a legidősebb

Ő a szigetközi településen a férfiak közül a legidősebb. Szabolcs megyében, Pusztadoboson látta meg a napvilágot 1929. október 8-án. Öten voltak testvérek, kevés földdel gazdálkodó szülei szakmát javasoltak számára. Így lett aztán cipész­inas, majd szakmát szerezve Miskolcon kezdte a munkát. Próbálkozott Nyíregyházán, majd Pesten, de mivel megélni nem tudott belőle, így a fővárosi csavargyárban helyezkedett el. Ide címezték számára a katonai behívót is.

Több városban folyt a kiképzés, mire Dunakilitire került határőrként 1951-ben. Jól érezte itt magát Dunakilitin a laktanyában. Szerettek járőrözni, nyáron moziztak, a szemközti ház falára tűzött lepedőre vetítve. Itt a faluban ismerte meg feleségét, Suri Máriát, aki szemben lakott a laktanyával.

Két évig volt a gyűrűs menyasszonya, majd 1955-ben feleségül vette. Az esküvő után először a Villa-épületben laktak, majd a Kossuth utcai családi házba költöztek. Laci bácsi a mezőgépgyárban helyezkedett el Mosonmagyaróváron, majd onnan is ment nyugdíjba 33 év után. Marika néni is kitanulta a hegesztőszakmát, és 29 évig dolgozott ugyanott. Két lányuk született, Marika és Tímea, négy unoka van, és déd-szülők is. Sok-sok örömet szerzett számukra a család, mígnem egy éve Marika lányuk halála óriási fájdalmat jelentett. Mára sikerült talpra állniuk, újra tudnak mosolyogni és ünnepelni.

Kovács Andor Tamásné dunakiliti polgármester is köszöntötte a második legidősebb lakót.

Jövőre 70 éve együtt házasságban

Várják a következő nagy ünnepet, hiszen Marika néni jövő év áprilisában tölti be a 90. életévét, és 2025 novemberében 70. házassági évfordulójukat fogják ünnepelni. Szerencsésnek tartják házasságukat, aminek alapja a hit, az egymásnak adott eskü, az egyforma értékrend és a kölcsönös megbecsülés. Mondják, hogy soha nem volt köztük féltékenység, komoly veszekedés vagy harag. Bátori Lászlót a 95. születésnapján családja mellett Kovács Andor Tamásné polgármester is felköszöntötte ajándékkal.