Az ötéves soproni kislányra március elején támadt egy nagytestű kutya. Timi súlyos sérüléseket szenvedett, főleg a fejét érték a harapások, a koponyája is betört, az arckoponya is súlyosan sérült. De nem csak a fején, hanem testszerte tele volt harapásokkal. A kutyatámadás után több órán keresztül műtötték a kislányt, majd egy hónapig ápolták a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban a Gyermekintenzív Osztályon. A támadásban a kislány nagymamája is megsérült.

A kutyatámadás után az állat hét hónapig volt karanténban a soproni ebrenedészeti telepen.

