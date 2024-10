Korábban olvashatták már portálunkon: hamarosan elérkezhet az új KRESZ bevezetése, akár jövő tavasszal életbe léphetnek a mindenkit érintő változások, így például az autópálya egyes szakaszain többel lehet majd menni, mint eddig. Ennek egyik eleme, hogy a sebességkorlátok is kitolódhatnak az utakon – számolt be róla a Kemma, a vezess.hu cikke alapján. Ebben többek között kitérnek a különböző veszélyes manőverekre is, mint például a szlalomvezetésre és a vészfékezésre, ami szintén az új KRESZ részét képezi majd.

Új KRESZ bevezetése – akár jövő tavasszal életbe léphetnek a mindenkit érintő változások.

Fotó: MW Archívum

Új KRESZ – szlalomvezetés és a vészfékezés

Térjünk ki egy kicsit részletesebben arra, miben változik a KRESZ. Például a követési távolsághoz kapcsolódóan az új KRESZ-ben használatos lesz majd a vészfékezés kifejezés is, ez azonban nem a felelőtlen büntetőfékezést jelenti majd. A kifejezés annyit takar, hogy az elől haladó hirtelen fékezése, vészfékezése esetén is meg lehessen állni.

Szintén érdekes kifejezésként jelenhet meg a kaszkadőrvezetés.

Ez alatt a drifteléshez és a sűrű forgalomban haladók közötti szlalomozáshoz hasonló veszélyes járművezetői magatartást értettek. Ezek jelenleg sem engedélyezettek, de egyértelműbbé kívánják tenni a tiltásukat az új KRESZ-szabályokban.