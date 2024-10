KRESZ: kicsiknek és nagyoknak

- Egymásra való figyelés! Az összetett szabályrendszerekkel a közlekedésben sokszor a felnőtteknek is meggyűlik a baja, nem véletlen, hogy az alapok megtanítása már ilyen kis korban elkezdődik. A Kresz Parkot azért hoztuk létre, hogy lehetőség nyíljon a leggyakoribb közlekedési szituációk játékos gyakorlására. A biztonságos közlekedés alapelveit sajátíthatják el a gyerekek - emelte ki az átadó ünnepségen a Napsugár Óvoda vezetője, Fodorné Németh Anikó.

- Ilyen pályán megtanulhatják, hol és merre lehet kanyarodni, mikor kell elsőbbséget adni. Biztonságos környezetben szerzett tudást át tudjuk ültetni a gyakorlatba - tette hozzá. Majd következhetett a kicsik műsora és a szalagátvágás.

Rollerrel és biciklivel próbálták ki az egyedülálló Kresz Parkot az ikrényi óvodások. Fotó: Molcsányi Máté

Németh Tamás polgármester elmondta, hogy olyan fejlesztés valósult meg, amire régóta vágyott az óvoda. - Még évekkel ezelőtt született az ötlet, hogy jó lenne egy Kresz Park, ami üdvözítő gondolat, ugyanis ezzel olyan értéket tudunk adni a gyermekeknek, amit biztosan kamatoztatni tudnak a jövőben. Az óvoda szülői munkaközössége megmutatta erejét és bált rendezve 1,1 millió forintot gyűjtöttek össze a projekt megvalósítására, mely remek alap volt. Sajnos a kivitelező cég, akitől árajánlatot kértünk, hatszoros összeget mondott, így inkább saját kezünkbe vettük a munkát. Ismét működött az összefogás és a társadalmi munka a településen, 2,5 millió forintból elkészült az oktatópálya - részletezte Németh Tamás.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy egyre sűrűsödő és gyorsuló forgalom még több veszélyhelyzetet rejt magában, ráadásul a kerékpárutak megjelenésével megmutatkozott, hogy sokan a kétkerekű közlekedés szabályait sem ismerik, ami egyre többször balesethez vezet.

Emellett az omladozó széntárolót is felújították, új funkciót is kapott, tárolóként fedett helyen, biztonságban tudhatják járgányaikat a kicsik. Ezt is önerőből és kétkezi munkából valósították meg, ami végül 3,5 millió forintba került.