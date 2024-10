Temetőjét korszerűsítette az elmúlt hetekben a rábatamási önkormányzat. Utolsó „simításként” locsolókutat szereltek fel, amivel befejeződtek a tervezett munkálatok. A fejlesztésből kivették részüket a falubeliek, akik társadalmi munkával járultak hozzá, hogy a sírkertben minden rendben legyen. A helyi vállalkozók is támogatták a kivitelezést, gépeikkel, eszközeikkel vonultak ki a területre, illetve szakértelmükkel segítették az elképzeléseket.

Előbb járdát építettek, majd a kutak következtek, végül a tereprendezés is elkészült. Utóbbihoz még a humuszt is felajánlásból tudta biztosítani az önkormányzat. A község közösségi oldalán kiemelik, hogy amikor társadalmi munkára hívták a rábatamásiakat, csaknem harmincan vállalták, hogy ásót és lapátot ragadnak, így komoly összefogással szépülhetett meg a temető. Végül a községháza murvát is vitetett a sírkerthez, hogy a hozzátartozók a sírok környékét is rendezhessék.