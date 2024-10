- Idén nálunk a dísztálak népszerűbbek mint a koszorúk. Előbbiek modernebbek és a sírokon is praktikusan el lehet helyezni. A formát és a díszítést figyelik az emberek elsősorban. Nem a méret számít, hanem az, hogy mi illik jobban a sírra. Nordmann- és nobilis fenyőkből dolgozunk, amik tartósak, és természetes díszítőanyagokat használunk. Vannak törzsvásárlóink, akik évek óta visszajárnak hozzánk - mondta a szombathelyi Kiss Virág, akinek családi vállalkozása mintegy húsz éve jár ebben az időszakban a soproni piacra. Azt mondja, idén ők nem emeltek árat, a forgalommal pedig kifejezetten elégedett. Úgy tapasztalja, a szép új piac, a rendezett körülmények vonzzák a vásárlókat, jóval többen vannak, mint a korábbi években. Múlt hétfőn kezdték az árusítást és szerdán jöttek utoljára. Náluk a közepes méretű dísztálak 4500, a nagyok 8000, az egészen különlegesek pedig 9000 forintba kerülnek.

Fotó: B.I.

Emlékezés: koszorúk, virágok, mécsesek

Általános tapasztalat, hogy az emlékezés virágain nem spórolnak az emberek. Inkább több helyre elmennek, jobban körülnéznek, összehasonlítják az árakat és a minőséget.

- Egy álló díszt választottunk a kislányommal és egy nagyméretű krizantém bokrot. Sokat nézelődtem a városban, de úgy tapasztalom, itt a legszebbek és árban is a legkedvezőbbek a temetői díszek. Mivel mentünk vidékre, vásároltam a virágboltokban is, ott magasabbak az árak. Ismerősök javasolták, hogy nézzek ki a piacra, amit nem bántam meg. Tetszik a megszépült helyszín és a kínálattal is elégedett vagyok. Tapasztalatom, hogy nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a beszerzést - mondta Hardy Gabriella, miközben kislánya kiválasztotta a neki tetsző díszt.