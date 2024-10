Balesetmegelőzés 2 órája

Ködös, őszi reggel, veszély az utakon – Az óvatos közlekedésre hívja fel a figyelmet a rendőrség

Ma reggel már igazi ködös őszi időre ébredtünk Győr-Moson-Sopronban is. Bár délutánra még 18-20 fokot és napsütést jósolnak, az esti lehűlés újabb ködöt, párát hozhat. Ilyenkor az autóvezetés is fokozott figyelmet és más technikát igényel, amire gyorsan át kell állniuk az autósoknak. Ebben segít a megyei rendőrség is.

Forrás: Facebook/ Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

A Látni és látszani elv alapján a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közlekedési Balesetmegelőzési Bizottság felhívja a figyelmet, hogy különösen a hideg évszakokban, ködös időben fontos a láthatóság és a látás. Ködös időben is vezessünk óvatosan!

Forrás: Facebook/ Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség A biztonságos közlekedés alapvető fontossága a jó látás. Az őszi hónapokban nemcsak a hideg és a nyálkás időjárás, hanem a köd, a szürkület és a sötétség is kihívást jelenthet. Ebben az évszakban reggel és persze a délutáni hazainduláskor is a téli időszámítás végett már szinte mindig sötétben közlekedünk. A nappalok egyre jobban rövidülnek. Érdemes erre felkészülni, mert a látási viszonyok romlása – a késői napkelte és a páralecsapódás – nagyobb odafigyelést kíván minden közlekedőtől. Mit tehet, ha kora reggel, még sötétben, avagy rosszabb látási viszonyok között indul útnak? Minden esetben ellenőrizze gépjárművét indulás előtt, és győződjön meg arról, hogy az első és hátsó fényszórók, az irányjelzők, a féklámpák és a ködlámpák tiszták és megfelelően működnek!

Ügyeljen a tiszta szélvédőre és belső párátlanításról!

A mérsékelt látási körülmények mellett minden esetben használja a világítást!

Fokozott óvatossággal közlekedjen, különösen hajnalban és alkonyatkor!

Kapcsolja be a tompított világítást, hogy a hátulról érkezők is hamarabb észlelhessék az előttük haladót!

Ködben, illetve nagyon erős esőben kapcsolja fel az első-hátsó ködlámpákat!

