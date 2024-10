Szerda délután letette az esküt és megalakult az új képviselő-testület Kapuváron. Horváth László polgármester munkáját nyolc képviselő segíti, közülük ketten alpolgármesterek is lettek: Tóth Imre és Erdős Vilmos. Valamennyien társadalmi megbízatással látják el feladataikat, ami azt jelenti, hogy Horváth László a polgármesteri tisztsége mellett iskolaigazgatóként tevékenykedik a továbbiakban is. Az ülésen köszöntötte az új városvezetést a kapuvári származású Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.

Megalakult a képviselő-testület Kapuváron

- Kérem Önöket, éljenek jól a választóktól kapott bizalommal és döntéseik során mindig gondoljanak azokra, akiktől a város vezetésére a bizalmat megkapták-fogalmazott Dukai Miklós. Mint mondta, a munka fontos és felelősségteljes. - A közszolgáltatások biztosítása, a település fejlesztése, a közösség szervezése sokoldalú felkészültséget, képességet igényel és elkötelezettséget.

Az ülés további részében Horváth László ismertette polgármesteri programját. Hangsúlyozta, hogy a közel 2,7 milliárd forint értékben elnyert pályázatok megvalósítása nagymértékben meghatározzák a következő önkormányzati ciklust és sok fejlődést hozhatnak Kapuvárnak.

- A pályázatokat azonban nem csak megnyerni kell, hanem meg is kell valósítani. Itt tud bizonyítani az új képviselő-testület-mondta és kiemelt néhány fontos fejlesztést: az ipari park bővítését, a csapadékvíz elvezetés felújításának első ütemét, kulturális- és sportinfrastruktúra fejlesztését, belterületi utak felújítását, az óvoda és bölcsőde korszerűsítését, bővítését, egészségügyi fejlesztéseket, a szociális központ bővítését. - Fontos számomra, hogy Kapuvár folyamatosan fejlődhessen és az itt élő emberek jobb életkörülményeit tudjuk szolgálni. A következő időszakban kiemelt feladatunk az intézmények fenntartása, működtetése. Célunk a lakosságszám növelése, hogy a város lélekszáma ismét tízezer felett lehessen. Városunk vonzerejét növeli a helyi intézményrendszer gazdasága. Állami- és egyházi bölcsődével, óvodával és iskolával rendelkezünk. Van gimnázium és szakiskola, de művészeti iskolák is. Kapuváron közel ötven civil szervezet működik, fontos számomra, hogy közösségformáló, értékteremtő tevékenységük továbbra is az itt élők javára válhasson.