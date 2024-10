Megalakult a június 9-én megválasztott, új csornai képviselő-testület. Első, ünnepélyes ülését tegnap tartotta, melyen esküt tettek a város vezetői és az önkormányzati bizottságokat is felállították. A testület képviselő tagjai: Szabó-Szilágyi Gabriella, Major András, Szabó Dávid, Antal Krisztián, Varga Péter, Családi János, Bella Rudolf, Kocsis Róbert. Alpolgármestert is választottak a képviselők: a feladatot két ciklus óta ellátó Major András kapott tőlük bizalmat. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin a harmadik ciklusát kezdte meg a város élén, az alakuló ülésen polgármesteri programját is ismertette.

Csorna képviselő-testülete az alakuló ülésen. Fotók: Cs. K. A,

Képviselő-testület alakuló ülése

Beszéde elején visszatekintett és a megvalósult beruházások közül kiemelte a termálfürdő felújítását, a bölcsőde megépítését, az ipari park fejlesztését, a szolgáltató ház építését, utak felújítását, közösségi terek kialakítását, a csapadékvíz elvezetőrendszerrel kapcsolatos munkákat. A kulturális élet pezsdítését, a civil szervezetekkel való szoros együttműködést. Kifejtette: a helyiek mindezt értékelve szavaztak a folytatásra, melynek eredményeként a képviselő-testületben kizárólag a kormánypártok képviselői foglalnak helyet.

- Tudjuk, hogy ez minden eddiginél nagyobb felelősséggel jár, melyre tekintettel a testület valamennyi tagját arra buzdítom és kérem, hogy munkáját kellő szerénységgel és alázattal végezze-fogalmazott dr. Bónáné dr. Németh Katalin. Az előttük álló feladatok közül a teljesség igénye nélkül említette a bölcsőde bővítését, az Erzsébet királyné utca felújítását, az idősek otthonának korszerűsítését, a gazdasági területek hatékony kihasználását, a fiatalok támogatását, a szociális ellátó rendszer erősítését.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin meghirdette polgármesteri programját.

Az ülésen megállapították a polgármester illetményét a törvény által előírt 845 ezer forintban, az alpolgármesterét 760.500 forintban. A jogi és humán bizottság elnöke Varga Péter lett, képviselő tagja Antal Krisztián, Kocsis Róbert, Szabó Dávid, nem képviselő tag Baracskai Ádám, Takácsné Nagy Gabriella, Stanitz Lászlóné. A gazdasági és városfejlesztési bizottság elnöke Családi János, képviselő tagja Szabó-Szilágyi Gabriella, Antal Krisztián, Bella Rudolf. Külsős tag Baranyai Péter, Erdősné Polacsek Ivett, Kristóf László.