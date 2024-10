Ár-érték arány

– Vannak termékek, amiket Magyarországon, van amit Ausztriában vagy Szlovákiában vásárolunk meg. Havonta egyszer megyünk nagybevásárlásra Szlovákiába, elsősorban a Kauflandba, Lidlbe és a Billába. Az ár mellett a minőség is számít, így például hosszú évek tapasztalata után tisztítószereket csak Ausztriában vásárolunk – fejtette ki érdeklődésünkre a felvidéki születésű, de évek óta Rajkán élő Csermák Erika. Hozzátette: a Kauflandba nem elsősorban a szórólap alapján szoktak elmenni, az akciókat vadászva.

– A Kauflandban veszem a teákat, ezek jó árban kaphatók, de a különféle alkoholos termékekből is jó a választék, ár-érték arányban is. Ha egy ünnepre készülünk, ott szerezzük be az üdítőitalokat, koktélokat. Tartós élelmiszert is szoktam vásárolni, cukrot, rizst, kechupot, mustárt, arra is van példa, hogy ismerősöknek hozok Magyarországra, ha jobb az ár – emelte ki Erika, megjegyezve, hogy arra is van példa, hogy innen visz termékeket Szlovákiába.

A nagymegyeri Kaufland előtt minden ötödik autó magyar volt látogatásunkkor

Már kártyabirtokosként indultunk útnak

Ugyan mi is legalább havonta egyszer felkerekedünk, hogy beszerezzük a Szlovákiából már általunk jól ismert és kedvelt termékeket, most kicsit alaposabban felkészültünk az utazásra. Beléptünk a Szlovákiai bevásárlás nevű Facebook-csoportba, ahonnan már hasznos információ morzsákat lehet összeszedni. Rákerestünk az aktuális Kaufland szórólapra is. Miután eldöntöttük, hogy a hálózat nagymegyeri üzletét keressük fel (bár eddig a pozsonyiban szereztünk tapasztalatot és ott is volt helyismeretünk – annak hátránya viszont, hogy magyarul nem kérhettünk segítséget az eladóktól, de sokszor még németül vagy angolul sem), azt a prospektust ütöttük fel, amelyik a Somorján, Dunaszerdahelyen és Nagymegyerben vásárolni kívánóknak kínál akciókat.

Mivel a fent említett csoportban arról is olvastunk, hogy érdemes kártyát is igényelni – hát ennek az online adminisztrációjának is nekiálltunk. Letöltöttük az applikációt és próbálkoztunk a regisztrációval: magyar mellett angolul és szlovákul sem árt hozzá tudni, utóbbi nyelvnek ugyan nem voltunk birtokában, de értelemszerűen kattintottunk, s negyedszeri próbálkozásra (ennyiszer küldött kódokat a rendszer emailünkre) sikerült bekerülni. Egy jól átlátható applikációt kaptunk, 100 ajándékponttal a kártyánkon ültünk autóba (s meg sem álltunk egy váltóig, ahol 400 forintos áron vettünk eurót).