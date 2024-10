A katolikus egyházban az októbert a Szűzanya és a rózsafüzér hónapjaként tartják számon, így ez az időszak kiemelt jelentőséggel bír. A Rózsafüzér Királynője búcsú egy hagyományos katolikus ünnep, amelyet október első vasárnapján tartanak Szűz Mária tiszteletére. Az esemény középpontjában a rózsafüzér imádság áll, amelyben a hívők Mária közbenjárását kérik, a lelki elmélyülés és megújulás szellemében. A búcsú egyben a bűnbocsánat lehetőségét is kínálja a résztvevőknek, így különösen alkalmas a lelki megújulásra. A rózsafüzér imádkozása évszázadok óta meghatározó eleme a katolikus hitéletnek, és ezen az ünnepen különleges hangsúlyt kap, emlékeztetve a hívőket arra, hogy Mária közbenjárása milyen fontos szerepet játszik életükben.

Katolikus ünnep Mária oltalma alatt

Idén is sokan gyűltek össze a Rózsafüzér Királynőjét köszönteni a soproni domonkos rend templomában. A templomot nemcsak a helyi hívek töltötték meg, hanem gyalogos zarándokcsoportok is csatlakoztak. Az esemény a hívők számára alkalmat ad arra, hogy megerősítsék Máriához való hűségüket, és egymással is elmélyítsék kapcsolataikat. A domonkos rend különösen kötődik a rózsafüzér imádsághoz, hiszen a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket maga Szent Domonkos készítette rózsaszirmokból, ezzel is tisztelegve a Szűzanya előtt.