Hat éve szolgál a győri hivatásos tűzoltó-parancsokságon Holczer Kristóf Gyula tűzoltó őrmester, akit már korábban is bemutattunk olvasóinknak. Tavaly a párizsi Notre-Dame-székesegyház 2019-es tűzesetéről, a mentésről és a módszerek esetleges hazai alkalmazásáról írt díjnyertes dolgozatot. Most újabb tudományos munkájával ért el sikert, a Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton. Aranygyűrűt kapott szakmai munkájáért. A katasztrófákat elemző pályaművének címe a „gyorsforgalmi utakon történő tűzoltói beavatkozások biztonságának növelése, beavatkozást segítő technikák fejlesztése” volt.

Fotó: Csapó Balázs

Katasztrófákat okoz a felelőtlenség

– Régóta terveztem már, mert a tűzoltói beavatkozások során gyakran tapasztaljuk, hogy felelőtlenek a sofőrök az autópályákon. A célom az volt, hogy rávilágítsak a problémákra, hogy miben lehetne azokon javítani –fogalmazott Holczer Kristóf Gyula.

A mentősáv fontossága

Mint mondta, az osztrák autópályákon, és az ottani hidakon folyamatosan felhívják a figyelmet a mentősávokra, azok kialakítására. Szerinte ez nagyban megkönnyítené a magyar tűzoltók, és mentők munkáját is, akik gyorsabban kiérkeznének a balesetek helyszínére.

Fotó: Csapó Balázs

– Ritkán tapasztaljuk, hogy a közlekedők mentősávot alakítanának ki. Ha felérünk az autópályára, hiába van egy kilométerre az eset, van, hogy csak tíz perc alatt érünk oda a torlódás miatt. Egyszer hajnali órákban riasztottak minket az M1-es sztrádára, december végén. A keleti munkások tartottak haza a pályán, és hajnaltájt történt egy baleset. Meglepetésünkre kialakították a mentősávot. A pályázatban utánajártam, és leírtam, Németországban és Ausztriában sok esetben bírságolnak, ha nem alakítják ki a közlekedők a mentősávot, vagy ha jogosulatlanul használják azt –részletezte.

Kihívást jelentenek az elektromos autók

A tűzoltó véleménye szerint hirdetni kell a mentősávot, a sztrádák feletti hidakon, és utakon is. Ha egy valakinek eszébe jut, és megteszi, akkor a többi megy utána, láncreakcióban gyorsabban és könnyebben megvalósul.

Kristóf három hónapot dolgozott a pályaművön. Szerepel benne a vadkiugrók elterjesztése is, mert mint mondta: kialakításukkal kevesebb lenne a vadgázolás. A dolgozatban megemlíti az elektromos autókat is, amelyek napjainkban a tűzoltóknak is nagy kihívást jelentenek.

Felelőtlen sofőrök

Esetek és tanulságok

Külföldi példák

– Létezik olyan eszköz, amit ha behelyezünk az autó töltőnyílásába, azt észleli, mintha töltőn lenne. Ezzel kizárnánk azt, hogy az autó véletlen elinduljon. Erre is találtam példát az Egyesült Államokból. Ott egy férfinek, akit ki akartak szabadítani a tűzoltók, a gázpedálon volt a lába. Az autó sajnálatos módon elindult, a mentést végző tűzoltót maga alá szorította. Ez az eszköz beszerzése nekünk is segítene idehaza. Emellett kiemeltem egy német példát is, ott a tűzoltók sok esetben tíz méter hosszú paravánt húznak fel a baleset helyszínénél, a bámészkodók miatt. Sajnos itthon is gyakori a katasztrófaturizmus –mondta el a tűzoltó.