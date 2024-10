A kapuvári ünnepségen kedden kora este emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről a város Fő téri emlékművénél. Beszédet Rozmán Kristóf, a Kapuvár Térségi Általános Iskola tanára mondott. Az ünnepségen részt vett Hámori György, a megyei közgyűlés elnöke, Kapuvár volt polgármestere és Elizabeth Wurst, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekekközösség-Kaláka Klub elnöke.

A kapuvári ünnepségen a katolikus iskola diákjai szerepeltek. Fotó: Koller Zoltán

Főhajtás a kapuvári ünnepségen

"Egy önálló lélekkel, kultúrával, múlttal bíró nép szabadsága talán a legnagyobb dolog a világon, amiért bármit hajlandó megtenni. Ha kell fegyvert fog, és ha kell, akkor a békéért áll ki a legnagyobb eltökéltséggel. Ez az alkalom a történelmi múltba tekintésre ösztönöz" – e gondolatok jegyében tartotta meg rendezvényét október 23-a tiszteletére a kapuvári önkormányzat. Az emlékműnél a jelenlévők elhelyezték a tisztelet virágait és fejet hajtottak a hősök emléke előtt. Az ünnepi műsorban a Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont diákjai közreműködtek.

1956. október 23., e dátum bevésődött minden igaz magyar ember szívébe. Nem azért, mert piros betűs ünnep

- kezdte beszédét Rozmán Kristóf. - Nem is azért, mert ezen a napon nem kell iskolába és munkába mennünk. Hanem azért, mert ezen a napon alapozta meg Magyarország ifjúsága a jelenünket. Az imént említett dátummal kezdődő eseménysorozat előzményei mellett azonban nem mehetünk el szó nélkül! A kommunista hatalomátvétel, a Rákosi Mátyás irányításával kialakult sztálinista diktatúra elhibázott gazdaságpolitikája, az ebből eredő szegénység és a Magyar Dolgozók Párja által gyakorolt terror már az évtized elején hatalmas feszültséget teremtett. A Sztálin halála után kinevezett Nagy Imre reformprogramja ír lett volna a sebekre, ugyanakkor bizonyos szempontból kiengedte a szellemet a palackból. Ahogy Nagy Imre jött, úgy el is tűnt. Pontosabban úgy tüntették el az akkor már komoly társadalmi és értelmiségi bázissal rendelkező politikust az ország éléről és az MDP-ből. Mindezek után Hruscsov a desztalinizáció elve alapján megbuktatta Rákosi Mátyást, igaz, helyére Gerő Ernő került. Eközben a világban is fontos események zajlottak. 1955-ben kikiáltották a semleges osztrák államot, a szovjet csapatok ennek ellenére Magyarországon maradtak, pedig csak a megszállt Ausztria ellenőrzése miatt tartózkodtak hazánkban. 1956. júniusában kitört a poznani munkásfelkelés. A veszélyes példa a rokonszenvező magyarok számára is világos iránymutatás volt. 1956 ősze mindezek tudatában is elég izzó volt. Október 6-án rehabilitálták Rajk Lászlót és társait, az újratemetés százezrek valós tüntetése volt a fennálló rendszer ellen. A hónap során egyetemisták országos szervezkedésbe kezdtek, sorra alakultak meg a független MEFESZ-ek, amik 16 pontban fogalmazták meg a követeléseiket, többek között a Rákosi-féle rendszer lebontására irányuló gondolataikat és a Vörös Hadsereg kivonását. Október 23-án, délután 3 órára a műegyetemisták demonstrációt hirdettek a Bem szoborhoz. A kezdeményezéséhez csatlakozott a DISZ, a Petőfi Kör és az Írószövetség is. A Bem téren körülbelül ötvenezren hallgatták végig a szónoklatokat és a Sinkovits Imre által elszavalt Nemzeti dalt, majd öt óra körül a tömeg átkelt a Margit hídon, és a Parlament elé vonult, ahol Nagy Imrét követelte.

A politikus beszéde a 300 ezer fősre duzzadt tömeg előtt kevésnek bizonyult, békítő szavai nem értek el eredményt.

A Rákosi-címertől "felszabadított" nemzeti színű lobogókkal demonstráló tömeget Gerő Ernő pártfőtitkár este 8 órakor elmondott rádióbeszéde szította fel igazán. A soviniszta és nacionalista vádakkal illetett tüntetők lényegében hadüzenetet kaptak. Eltüntetett mindenféle kompromisszummal kapcsolatos illúziót a Dózsa György úton álló Sztálin-szobor ledöntésére készülő tömeg tagjaiban, akik nem is maradtak tétlenek. Ilyen "úri" nyilvános illemhelye nem volt még korábban a magyar népnek.