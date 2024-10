– Mit sikerült ebben a két évben elérni a hivatal működésében?

– Elégé szakemberhiányos hivatalt vettem át. Megvizsgáltuk, mi az oka annak, hogy elmennek a szakemberek. Kiderült, hogy a legtöbbször anyagi okokból. Nagyon alacsonyak voltak a fizetések, és a piacon jobban megtalálták a számításaikat. A szervezeti rendszert is át kellett nézni. Én például jónak találom a főosztályi rendszert, mert ha jók a vezetők, akkor gyorsabban, hatékonyabban lehet eredményt elérni. Fontos volt, hogy a bérek rendezésével megállítsuk a fluktuációt. Ebben a polgármester úr mellettem állt és összességében 52 százalékos illetmény fejlesztést hajtottunk végre a két év alatt. Úgy érzem, hogy a hivatal most már vonzóvá vált, szívesen jönnek ide dolgozni, jó szakembereket tudunk felvenni. Egy jegyzőnek az is fontos, hogy a hivatal dolgozóinak jólétéről gondoskodjon. Nem mindegy, hogy milyen körülmények között dolgoznak az emberek. Igyekeztünk belső felújításokkal javítani a munka és szociális körülményeken. Egészségbiztosítást kötöttünk a dolgozóknak, ez utóbbit elköszönésemkor jelentettük be. Nyilván szükség van a dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülésére.

A város működtetésében fontos, hogy az a itt élők el tudják intézni az ügyeiket, megfelelő tájékoztatást kapjanak annak mikéntjéről. A digitális rendszernek köszönhetően ez is egyszerűsödött, de a város lakói az újonnan létrehozott lakossági irodában is tudnak információhoz jutni.

A választások szervezése is óriási feladatot adott a hivatalnak.

– Mivel tervezi nyugdíjas napjait tölteni?

– Szeretnék az adatvédelemben jobban otthon lenni, ezért beiratkoztam az ELTE-re. Adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász szeretnék lenni munkajogász végzettségem mellett. Ez egy új, fontos terület, ezzel szeretnék foglalkozni, de emellett szeretnék több időt tölteni a családommal, három unokámmal is.